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Сегодня, 09:00

Дмитрий Иванов: «Динамо» нужен такой тренер, как Черчесов. Или Кобелев»

Александр Кружков
Обозреватель
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Станислав Черчесов.
Фото Саин Ализаде

Бывший генеральный директор «Динамо» Дмитрий Иванов в интервью «СЭ» рассказал, кто мог бы возглавить бело-голубых.

— Если бы решение зависело исключительно от вас — кто бы сегодня тренировал ваше любимое «Динамо», за которое болеете с детства?

— Первым на ум приходит Черчесов. Я не большой поклонник Станислава Саламовича, но прекрасно понимаю, что сейчас «Динамо» нужен именно такой тренер. Вот он быстро навел бы там порядок. Другое дело, насколько это интересно самому Черчесову, который комфортно чувствует себя в Венгрии, недавно еще на год продлил контракт с «Ференцварошем»...

А из тех, кто свободен, кандидат номер один — Кобелев. Мой старый товарищ и очень хороший специалист. В нем сомнений нет, по профессиональным качествам — топ. Вы же помните, что с Кобелевым в 2008-м «Динамо» завоевало бронзовые медали. Кто смог повторить этот успех? Только Шварц. Четырнадцать лет спустя.

— Почему Кобелев уже шесть лет не востребован?

— Ошибаетесь! У него было много предложений. Некоторые клубы РПЛ, первого дивизиона забрасывали удочки и через меня. Но Андрею неинтересно работать в команде, где нет больших задач. Говорит: «Зачем размениваться?» В чем-то его понимаю. Но и шесть лет без практики — срок приличный. Пора возвращаться в профессию.

 
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Андрей Кобелев (футбол)
Станислав Черчесов
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Дмитрий Иванов (руководитель)
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«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 21 7 2 74-20 70
2
 ЦСКА 30 17 7 6 56-27 58
3
 Спартак 30 15 9 6 60-38 54
4
 Ростов 30 15 8 7 48-44 53
5
 Ахмат 30 15 5 10 51-39 50
6
 Краснодар 30 13 9 8 62-46 48
7
 Оренбург 30 14 4 12 58-55 46
8
 Локомотив 30 13 6 11 54-46 45
9
 Динамо 30 13 6 11 49-45 45
10
 Сочи 30 11 5 14 37-54 38
11
 Урал 30 10 6 14 33-45 36
12
 Кр. Советов 30 8 8 14 32-45 32
13
 Пари НН 30 8 6 16 33-50 30
14
 Факел 30 6 12 12 36-48 30
15
 Химки 30 4 6 20 25-67 18
16
 Торпедо 30 3 4 23 22-61 13
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3.06 17:00
Зенит – Факел
 1 : 0
3.06 17:00
Кр. Советов – Спартак
 1 : 0
3.06 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 1
3.06 17:00
Локомотив – Торпедо
 3 : 1
3.06 17:00
Ахмат – Краснодар
 2 : 2
3.06 17:00
Оренбург – Динамо
 3 : 0
3.06 17:00
Пари НН – Химки
 2 : 0
3.06 17:00
Урал – Сочи
 1 : 0
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ЖК
Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 20
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 19
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 12
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 20 1 4
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 28 1 4
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 26 1 9
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