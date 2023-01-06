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Хомуха: «Покупка «Зенитом» Ренана — это бизнес-проект»

Иван Шитик
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Зенита» Дмитрий Хомуха прокомментировал подписание питерским клубом контракта с 19-летним защитником «Коринтианса» Робертом Ренаном.

— Это бизнес-проект: покупка молодого игрока, его раскрутка и последующая продажа. Как мне кажется, с этой целью приобретен молодой футболист.

— Вы думаете, что он недолго поиграет в России?

— Как минимум год для адаптации поиграет. Если будет спрос на Ренана, его, конечно, продадут с выгодой.

— Для «Зенита» не рискованно брать игрока в таком возрасте? Еще может быть непростая адаптация.

— Это только у нас 19-летнего футболиста считают совсем молодым. На Западе это уже давно не так.

— После покупки Ренана теперь в «Зените» восемь бразильцев. Не слишком много?

— Это стратегия клуба. Когда у «Шахтера» было такое же большое количество бразильцев и они выиграли Кубок УЕФА, ни у кого вопросов не возникало.

— Но «Зенит» сейчас не играет в еврокубках. Поэтому вопросы неизбежно появляются.

— Это бизнес. Человека устраивает предложение с финансовой точки зрения, поэтому он и едет, — приводит слова Хомухи «РБ Спорт».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/dmitrij-homuha-pokupka-zenitom-renana-e-to-biznes-proekt/
Дмитрий Хомуха
ФК Зенит
ФК Коринтианс
Роберт Ренан
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