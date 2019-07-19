Дмитрий Хомуха: "На дистанции "Сочи" будет гораздо сложнее демонстрировать высокий класс"

Главный тренер юношеской сборной России и экс-полузащитник "Зенита" Дмитрий Хомуха заявил, что "Сочи" способен достойно противостоять многим командам РПЛ, однако играть постоянно на высоком уровне клубу будет непросто.

– В первом туре не только "Сочи" показал симпатичную игру, но еще и "Спартак" был не так хорош, – цитируют "Известия" Хомуху. – Состав южан пополняют известные и весьма опытные футболисты, так что показанный ими уровень игры не особо удивляет. Другой вопрос, что на дистанции им будет гораздо сложнее демонстрировать высокий класс.

Но в отдельных матчах "Сочи" вполне способен достойно противостоять многим командам РПЛ. Уверен, руководство и тренерский штаб черноморцев понимают, что качество игры и результат – две разные вещи. Если играть хорошо и не набирать при этом очки, то можно оказаться в зоне вылета.

Во 2-м туре сочинцы 21 июля сыграют дома с "Зенитом". Матч начнется в 21.00 по московскому времени.

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