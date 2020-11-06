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Дмитрий Хохлов: «Лесовой — один из лучших дриблеров РПЛ. Удивительно, что не пригодился «Зениту»

13:30
Даниил Лесовой в &quot;Зените&quot;. Фото ФК «Зенит»
Даниил Лесовой в &quot;Зените&quot;. Фото ФК «Зенит»
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Экс-главный тренер «Динамо» оценил полузащитника бело-голубых Даниила Лесового.

— Вы понимаете, почему Лесовой не подошел «Зениту»?

— Вот это удивительно. Мне кажется, он бы мог в «Зените» закрепиться. Лесовой — один из лучших дриблеров нашего чемпионата. В свое время я хотел пригласить его в «Динамо». Но то ли с клубом не сошлись в цене, то ли по другой причине не договорились.

— Лесовой тогда был в тульском «Арсенале»?

— Да, в аренде. Права на игрока еще принадлежали «Зениту». (Александр Кружков)

Полностью интервью с Хохловым можно прочитать — здесь

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