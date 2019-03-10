21:29 | Футбол — РПЛ

Дмитрий Хохлов: "Если бы "Динамо" сразу играло как во втором тайме, счет был бы другим"

2
Обсудить

Главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов прокомментировал поражение от "Спартака" (0:1) в матче 19-го тура чемпионата России.

 
10 марта. Химки. &quot;Динамо&quot; - &quot;Спартак&quot; - 0:1. 16-я минута. Гол Георгия Джикии со штрафного.Без дома, без победы: "Динамо" снова проиграло "Спартаку" в Химках

– Первый тайм мы сыграли не так, как планировали, – сказал Хохлов. – Переиграл нас "Спартак", создавал моменты. Если бы играли с первых минут как во втором тайме, счет был бы совершено другим.

– Почему Грулева не выпустили?

– Потому что тогда Жоаузинью пришлось бы переводить на другой фланг. Мы решили, что там должен играть Кардозу.

– Как оцениваете игру Кардозу?

– У нас есть футболисты, которые еще не готовы на 100 процентов. Мы ждем от него большего.

– Выпустить Соу было ошибкой?

– А кого у нас еще выпускать?

– Москвичева.

– В следующий раз посоветуйте нам это перед игрой, – обратился Хохлов к корреспонденту "СЭ". (Александр Рогулев)​

Чемпионат России, премьер-лига: турнирная таблица, календарь и результаты матчей, расписание игр по турам и датам

2
Обсудить
Загрузка...
Материалы сюжета: РПЛ-2018/19. 19-й тур. "Динамо" – "Спартак" и другие матчи
Материалы других СМИ