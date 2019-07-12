Дмитрий Хохлов: "Динамо" надо вырабатывать психологию победителей, а не забивать один мяч, а потом отбиваться"

Главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов прокомментировал результат стартового матча 1-го тура чемпионата России-2019/20 против "Арсенала" (1:1). По словам специалиста, у него нет объяснения, почему команда сдала во втором тайме.

- Провели два разных тайма. Будем разбираться, что произошло во втором, - сказал Хохлов в эфире "Матч премьер". - Не планировали отдавать инициативу, в первом контролировали ход игры, во втором все поменялось.

Надо вырабатывать психологию победителей, а не забивать один мяч, а потом отбиваться.

Не понимаю, почему во втором тайме мы стали играть по-другому.

- Как прокоментируете игру новичков Шиманьски и Шейдаева?

- Они в команде недолго, для первого матча неплохо. Активности побольше, стесняются игру брать на себя. А так еще все впереди.