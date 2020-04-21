Бывший главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов рассказал о сорвавшихся из-за коронавируса стажировках. По его словам, он собирался отправиться в Испанию.

— Ваша испанская стажировка сорвалась?

— Да. В начале февраля, когда до карантина было еще далеко, с Никифоровым и Плотниковым собирались поехать в «Атлетико». В последний момент клуб выставил условие — никаких контактов с Симеоне и его ассистентами. Мы поблагодарили и отказались. Без общения с главным тренером стажировка теряет смысл. Затем появилась договоренность с «Реал Сосьедад». Но тут коронавирус набрал обороты, стали закрываться границы, и мы никуда не поехали.

— Самая памятная стажировка в вашей жизни?

— 2014 год, неделя у Слуцкого в ЦСКА. Человек он открытый, но не каждого тренера настолько близко к себе подпустит. А здесь таким вниманием окружил, что я был потрясен. И Леонид Викторович, и Витя Онопко, и Паулино Гранеро во всем шли навстречу, подробно отвечали на любые вопросы. Эти ежедневные поездки в Ватутинки до сих пор вспоминаю с удовольствием. Плюс ностальгия нахлынула...

— С чего бы? Когда вы за ЦСКА играли, база находилась в Архангельском.

— Верно. Но потом ее закрыли на ремонт, и мы перебрались в Ватутинки. Я тогда в дубле был, на тренировки пилили своим ходом. Сначала на метро до «Теплого стана», оттуда на автобусе, дальше пешочком через лес. На территории базы еще казарма была, по плацу солдатики маршировали. (Александр Кружков)

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