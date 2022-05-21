Губерниев: «Если «Рубин» заключит трехлетний контракт со Слуцким, будут играть в любительском чемпионате Татарастана»

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» отреагировал на поражение «Рубина» от «Уфы» (1:2) в рамках 30-го тура Тинькофф РПЛ.

«Как я уже и говорил, с Леонидом Слуцким «Рубин» вылетит в ФНЛ. Если он продолжит тренировать команду, то на следующий год их ждет второй дивизион ФНЛ. А еще через год, если они с ним заключат трехлетний контракт, то они будут играть в любительском чемпионате Татарстана», — сказал Губерниев корреспонденту «СЭ».

Благодаря победе «Уфа» избежала прямого вылета в ФНЛ и заняла 14-е место в турнирной таблице с 30 очками. Команда сыграет в стыковых матчах с «Оренбургом», занявшим третью строчку в ФНЛ.

«Рубин» закончил сезон на 15-м месте с 29 очками и вылетел в ФНЛ напрямую.