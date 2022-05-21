Алексей Березуцкий: «Горд, что мне довелось работать с Марио Фернандесом. Дзагоева провожаю с такими же чувствами»

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий попрощался с защитником Марио Фернандесом и полузащитником Аланом Дзагоевым, которые покидают команду.

«Хотел бы сказать, что очень горд, что мне довелось играть и работать с Марио. Русский бразилец. Как играть с ним очень приятно, так и тренировать. Это идеальный партнер и для партнеров по команде, и для тренера.

Дзагоева провожаю с точно такими же чувствами, как и Марио. Он долго был частью ЦСКА, очень талантливый игрок. Травмы не позволили ему раскрыть талант на 100 процентов, но все равно он был важной частью клуба», — сказал Березуцкий.

Дзагоев достиг договоренности с ЦСКА о досрочном разрыве контракта и уходит из клуба свободным агентом. Фернандес принял решение временно приостановить карьеру футболиста.