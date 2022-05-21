Федотов ответил на вопрос о новом контракте с «Сочи»

Федотов заявил, что вопрос о новом контракте с «Сочи» нужно задавать руководству

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов после матча 30-го тура Тинькофф РПЛ против «Динамо» (5:1) рассказал о своем будущем.

«Сочи» впервые в своей истории завоевал серебро чемпионата России.

«Дайте порадоваться. Как об этом сейчас можно говорить, я не понимаю. Вопросы о контракте нужно задавать руководству, а не тренеру», — сказал Федотов.

Также он добавил, что разговоры о фарм-клубе «Зенита» его не вонуют.

««Сочи» — фарм-клуб «Зенита»? Мы уже забыли слова об этом. Нас это не волнует, мы доказали это на футбольном поле, своим отношением к профессии. Дальнейшие разговоры об этом не имеют смысла», — добавил Федотов.