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Дмитрий Губерниев: «Если «Спартаку» не жалко очередные четыре миллиона, пусть назначают Руя Виторию»

16:10
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Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» отреагировал на возможное назначение 51-летнего португальского специалиста Руя Витории в «Спартак» в качестве сменщика Доменико Тедеско.

«Если «Спартаку» не жалко очередные четыре миллиона в год, то пусть назначает Руя Виторию, — сказал Губерниев «СЭ». — Сейчас все эти наставники переоценены. Это больше похоже на пир во время чумы. Тренер он вроде бы хороший. Но, глядя на Тедеско и на этого португальца, возникает вопрос — кто эти люди, которые советуют таких специалистов? Мне кажется, что в этом назначении не обошлось без известного cherchez la femme, что в переводе с французского — ищите женщину. Это круговорот странных наставников в природе. Может быть, Витория с «Спартаке» раскроется с новой силой, как, например, Унаи Эмери. Благодаря спартаковской школе он раскрылся и начал выигрывать. Частному капиталу виднее».

В декабре 2020 года Руй Витория покинул «Ан-Наср» из Саудовской Аравии. До этого он работал в «Бенфике», с которой дважды выиграл чемпионат и Суперкубок Португалии, и по разу Кубок страны и Кубок лиги.

(Владимир Пушкарев)

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