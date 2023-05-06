«Торпедо» — «Ахмат»: гости открыли счет в матче

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Защитник «Ахмата» Дарко Тодорович открыл счет на 12-й минуте матча с «Торпедо» в 26-м туре РПЛ — 1:0.

Владислав Карапузов сделал пас пяткой, Тодорович ворвался в штрафную и нанес обводящий удар в дальнюю девятку.