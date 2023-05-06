«Торпедо» — «Ахмат»: гости открыли счет в матче
Защитник «Ахмата» Дарко Тодорович открыл счет на 12-й минуте матча с «Торпедо» в 26-м туре РПЛ — 1:0.
Владислав Карапузов сделал пас пяткой, Тодорович ворвался в штрафную и нанес обводящий удар в дальнюю девятку.
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|6
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|26
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|6.05
|14:00
|
Химки – Динамо
|0 : 1
|6.05
|16:30
|
Торпедо – Ахмат
|- : -
|6.05
|19:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|7.05
|14:00
|
Пари НН – Урал
|- : -
|7.05
|16:30
|
ЦСКА – Оренбург
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|7.05
|18:00
|
Зенит – Спартак
|- : -
|7.05
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|
Краснодар – Кр. Советов
|- : -
|8.05
|17:00
|
Локомотив – Сочи
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Зенит
|22
|
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Владимир Писарский
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|П
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|9
|1
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