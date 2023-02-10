Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 15:40

Чистяков о кубковой игре в Ульяновске: «Мороз или не мороз — ничего страшного»

Чистяков поделился ожиданиями от матча с ульяновской «Волгой»
Владислав Гаврилин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков поделился ожиданиями от матча 1/4 финала Пути регионов Кубка России с ульяновской «Волгой».

«Видел ли фото поля в Ульяновске? Пока не видел. Но я знаю, что такое холод. И что такое играть в не самую футбольную погоду. Мне это будет не впервой. Нашим иностранцам будет тяжеловато, хотя они тоже уже привыкли. Конечно, в такой ситуации на первом месте будут бойцовские качества. Но у нас они есть. А мороз или не мороз — ничего страшного. Если покрытие будет непригодно, то, конечно, приятнее было бы сыграть на другом стадионе с натуральным газоном. В этом случае точно было бы больше футбола для всех. Но таков регламент. Ульяновск тоже ждал. Не так часто туда приезжают команды уровня Премьер-Лиги. Поэтому для болельщиков это праздник. Думаю, они заслужили. Наверное, правильно сыграть там. Поэтому, надеюсь, поле будет готово», — приводит слова Чистякова «Чемпионат».

Встреча состоится 25 февраля. Начало игры — в 14:30 мск.

Источник: https://www.championat.com/football/news-4991405-chistyakov-o-kubkovoj-igre-v-ulyanovske-znayu-chto-takoe-igrat-v-holod-nichego-strashnogo.html
Дмитрий Чистяков
Футбол
Кубок России
РПЛ
ФК Волга (Ульяновск)
ФК Зенит
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Навка обратилась к Костомарову: «Ты не представляешь, какое количество людей за тебя сейчас молится»
Лучший чешский игрок подвергся обструкции за фото с Овечкиным. Казалось бы, при чем тут Гашек?
В турецком Хатае после землетрясения обнаружили тела двух россиян
Макрон может лишить Путина ордена Почетного легиона
Секретарь горсовета Запорожья сообщил о повреждении энергетических объектов города
Воздушную тревогу объявили в Киеве и областях на востоке Украины
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Александр Глеб: «Думаю, у Дзюбы хорошая мотивация. Все же «Локомотив» — это имя в российском чемпионате»

Кураньи заявил, что мечтает помочь Захаряну перейти в европейский клуб
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости