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Александр Глеб: «Думаю, у Дзюбы хорошая мотивация. Все же «Локомотив» — это имя в российском чемпионате»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Артем Дзюба.
Фото ФК «Локомотив»

Бывший полузащитник «Арсенала» и «Барселоны» Александр Глеб прокомментировал переход нападающего Артема Дзюбы в «Локомотив».

— Очень мало слежу за российским футболом. «Локомотив» на 14-м месте? Настолько все плохо? Спасибо бывшим руководителям. На самом деле не слышал о переходе Дзюбы. Желаю удачи ему, клубу, проявить себя и остаться в высшей лиге. Артем очень хороший нападающий. Не знаю, в какой он форме. Думаю, что у него хорошая мотивация. Все же «Локомотив» — это имя в российском чемпионате. Конечно, это будет шок, если они вылетят. Поэтому удачи, — сказал Глеб «СЭ».

8 февраля 34-летний Дзюба подписал контракт с железнодорожниками до конца сезона-2022/23.

Последним клубом футболиста был турецкий «Адана Демирспор», который он покинул в ноябре 2022 года.

Александр Глеб
Артем Дзюба
ФК Локомотив (Москва)
1
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
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Зенит – Н. Новгород
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Ростов – Локомотив
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