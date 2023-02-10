Кураньи заявил, что мечтает помочь Захаряну перейти в европейский клуб

Бывший нападающий «Динамо» и сборной Германии Кевин Кураньи рассказал о работе футбольным агентом.

«С кем я сотрудничаю? Конечно же, с Кокориным. Еще у меня есть мечта — помочь Захаряну в будущем перейти в Европу. Это один из топовых российских игроков, который мне нравится. Останется ли Кокорин в «Арисе»? Пока мы точно не знаем. Саша проделывает отличную работу в «Арисе», клуб любит его. Он топовый игрок команды, но пока у Кокорина контракт с «Фиорентиной». Посмотрим, какое будет решение по окончании сезона», — приводит слова Кураньи Sport24.

В нынешнем сезоне 19-летний Захарян провел за «Динамо» 22 матча, забил 3 гола и отдал 6 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает россиянина в 15 миллионов евро