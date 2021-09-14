Дмитрий Черышев: «У Захаряна есть шансы уехать в «Барселону»

Российский тренер Дмитрий Черышев высказался о возможном переходе полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в «Барселону». Во вторник об этом сообщил журналист Нобель Арустамян в своем Telegram-канале.

«Никогда не поздно и не рано. Всему свое время. Захарян только начал играть, он очень перспективный! Арсен хорошо себя зарекомендовал. У него есть шансы уехать в «Барселону». Я только за его переход. Да, ему будет тяжело, но нужно конкурировать! Уезжая в такие клубы, футболисты растут. Я не могу сказать, получится у Захаряна или нет. Но если есть такой шанс, то нужно уезжать», — сказал Черышев «СЭ».

По словам источника, скауты каталонского клуба уже несколько раз прилетали в Москву и остались довольны игрой российского футболиста. В ближайшие недели должны начаться переговоры В этом сезоне он провел семь матчей за клуб, в которых забил 1 гол и отдал 2 передачи.