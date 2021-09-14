Агент Захаряна прокомментировал информацию об интересе «Барселоны»
Павел Андреев, агент полузащитника «Динамо» и сборной России Арсена Захаряна, прокомментировал сообщение об интересе к футболисту со стороны «Барселоны».
«Официальных данных у нас нет. Может быть, в «Динамо» обращались, но к нам — нет. Интересовались Арсеном многие, но реальных документов не приходило, звонков много», — приводит слова Андреева «Матч ТВ».
14 сентября журналист Нобель Арустамян в своем Telegram-канале сообщил, что «Барселона» заинтересована в трансфере Захаряна. Скауты каталонского клуба уже несколько раз прилетали в Москву и остались довольны игрой российского футболиста.
18-летний россиянин в прошлом сезоне провел 13 матчей в чемпионате России, забил 3 гола и отдал 7 результативных передач.
В текущем сезоне он сыграл в 7 встречах, в которых забил один мяч и отдал 2 голевые передачи.
Дополнительная информация:
https://matchtv.ru/football/matchtvnews_NI1404687_Agent_Zaharana_otreagiroval_na_soobshhenija_ob_interese_Barselony
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