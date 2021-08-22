Дмитрий Булыкин: «Витории некомфортно работать в такой обстановке, как в «Спартаке»
Экс-игрок сборной России Дмитрий Булыкин высказался о неудачном выступлении «Спартака» в Тинькофф РПЛ.
«Сложно что-то рекомендовать клубу в такой ситуации. Конечно, когда игра не складывается, а результат отсутствует — первое, о чем говорят в такой ситуации — это смена тренера. Это самый жесткий метод, чтобы взбодрить, встряхнуть команду. Будем ждать, что предпримет «Спартак». Я думаю, та пауза, которая будет в сентябре на матчи сборных, станет определяющей.
Даже с таким составом Витория может показывать хороший футбол. У клуба есть большое число молодых футболистов, которые тоже способны играть и приносить пользу, поэтому здесь все зависит от тренера», — цитирует Булыкина «Газета.ru».
Вчера, 21 августа, красно-белые сыграли вничью с тульским «Арсеналом» (1:1). Клуб после 5 туров РПЛ занимает 8-е место в турнирной таблице.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.gazeta.ru/sport/news/2021/08/22/n_16415882.shtml?updated
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