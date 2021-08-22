Дмитрий Булыкин: «Витории некомфортно работать в такой обстановке, как в «Спартаке»

Экс-игрок сборной России Дмитрий Булыкин высказался о неудачном выступлении «Спартака» в Тинькофф РПЛ.

«Сложно что-то рекомендовать клубу в такой ситуации. Конечно, когда игра не складывается, а результат отсутствует — первое, о чем говорят в такой ситуации — это смена тренера. Это самый жесткий метод, чтобы взбодрить, встряхнуть команду. Будем ждать, что предпримет «Спартак». Я думаю, та пауза, которая будет в сентябре на матчи сборных, станет определяющей.

Даже с таким составом Витория может показывать хороший футбол. У клуба есть большое число молодых футболистов, которые тоже способны играть и приносить пользу, поэтому здесь все зависит от тренера», — цитирует Булыкина «Газета.ru».

Вчера, 21 августа, красно-белые сыграли вничью с тульским «Арсеналом» (1:1). Клуб после 5 туров РПЛ занимает 8-е место в турнирной таблице.