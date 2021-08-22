«Урал» дома проиграл «Академии им. Коноплева» в молодежном первенстве чемпионата России
«Урал» дома проиграл команде «Академия им. Коноплева» в 6-м туре молодежного первенства чемпионата России.
Уральский клуб пропустил три гола.
Молодежные команды
6-й тур
«Урал — мол.» (Екатеринбург) — «Академия им. Коноплева» (Самарская область) — 0:3 (0:1)
Голы: Иконников, 20 (0:1). Попов, 77 (0:2). Безбородов, 82 (0:3).
Судья: Быков (Москва).
22 августа. Сысерть. Стадион «Бажовия».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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