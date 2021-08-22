Петржела — о «Спартаке»: «Привык, что они теряют очки с командами, как «Арсенал»
Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела в разговоре с «СЭ» прокомментировал ничью «Спартака» в матче против «Арсенала» (1:1) в рамках 5-го тура Тинькофф РПЛ.
«Я уже привык, что «Спартак» теряет очки с такими командами, как «Арсенал». Это же «Спартак». Думаю, что по итогу они окажутся на 3-4 месте. Но я вообще не удивляюсь, когда аутсайдеры отнимают у них очки», — сказал Петржела «СЭ».
После 5-ти туров «Спартак» располагается на 8-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 7 очков. В активе «Арсенала» 4 балла и 13-е место.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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