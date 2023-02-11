Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 17:40

Булыкин: «Время покажет, поможет ли «Локомотиву» трансфер Дзюбы. Но я вижу плюсы»

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Бывший игрок сборной России Дмитрий Булыкин поделился мнением о переходе Артема Дзюбы в московский «Локомотив».

«Время покажет, поможет ли «Локомотиву» трансфер Дзюбы спастись от вылета. Но я вижу плюсы в этом переходе. В команду приходит мотивированный футболист, у него есть опыт и мастерство. Как минимум, он составит молодежи конкуренцию, передаст им мастерство и опыт. Мы знаем, как он умеет создавать атмосферу на футбольном поле и в раздевалке.

«Локомотив» подписал с ним контракт на четыре месяца, клуб ничем не рискует. Если у Дзюбы получится в «Локо», то будет хорошо и футболисту, и команде, которая выйдет из опасной зоны и выполнит задачу на этот сезон», — сказал Булыкин «Газете.Ru».

8 февраля 34-летний Дзюба подписал контракт с «Локомотивом» до конца сезона-2022/23.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/02/11/19720075.shtml
Артем Дзюба
Дмитрий Булыкин
ФК Локомотив (Москва)
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Навка обратилась к Костомарову: «Ты не представляешь, какое количество людей за тебя сейчас молится»
Финские лыжи похоронили за плинтусом. Что было до того, как ВАДА полюбило Россию?
В МИД РФ заявили о готовности к переговорам с Украиной без предварительных условий
«Теперь мы залпы слышим часто»
Давление стабильное: ВС РФ освободили поселок в Харьковской области
Байден признался, с каким невидимым человеком он постоянно здоровается
Материалы сюжета: Артем Дзюба после «Зенита» и «Аданы»: контракт с «Локомотивом»
Дзюба: «Могу лишь свои знания и умения применить, чтобы помочь коллективу расцвести»
Артем Дзюба в шутку сравнил себя с Криштиану Роналду
Дзюба ответил критикам: «Вставайте в очередь, ребята»
Дзюба: «Я смог многое переосмыслить. Русская земля — это прямо мое»
Владимир Гранат: «У Дзюбы, как и у Роналду, есть лидерские качества, плюс он любит преодолевать сложности»
Дзюба: «Безумно рад вернуться в РПЛ. У меня была цель — остаться в России»
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
Сергей Силкин: «Один или два новых игрока не помешали бы «Динамо» сейчас»
Белоус: «Слуцкий стал представителем шоу-бизнеса, не зря он летал в Турцию на пересадку волос»
Ирисметов: «Зайнутдинов с его видением футбола сможет заиграть в серии А»
ЦСКА и «Ахмат» назвали составы на товарищеский матч
Булыкин о решении Мамаева завершить карьеру: «Видимо, не было хороших вариантов»
Дзюба: «Могу лишь свои знания и умения применить, чтобы помочь коллективу расцвести»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Белоус: «Слуцкий стал представителем шоу-бизнеса, не зря он летал в Турцию на пересадку волос»

Сергей Силкин: «Один или два новых игрока не помешали бы «Динамо» сейчас»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости