Белоус: «Слуцкий стал представителем шоу-бизнеса, не зря он летал в Турцию на пересадку волос»

Бывший президент ФК «Москва» Юрий Белоус считает, что бывший тренер сборной России Леонид Слуцкий превратился в представителя шоу-бизнеса.

«Откровенно говоря, нынешнего Слуцкого я знаю очень плохо. В 2004 году я брал на должность тренера в ФК «Москва» совершенно другого человека: интеллигентного, мотивированного, с горящими глазами. Он не ругался матом, не кидался на судей. Сегодняшний Слуцкий — это уже представитель шоу-бизнеса. Его последняя пикировка с Мостовым — из той же серии. За последние годы Леонид Викторович сильно изменился даже внешне. Например, у него стала гораздо богаче шевелюра. Насколько я знаю, он специально летал в Турцию для пересадки волос, отсюда такая кучерявость», — приводит слова Белоуса Betonmobile.ru.

Слуцкий подал в отставку с поста главного тренера «Рубина» в ноябре прошлого года. По итогам сезона-2021/22 казанцы заняли 15-е место и вылетели в первую лигу.