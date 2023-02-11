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Белоус: «Слуцкий стал представителем шоу-бизнеса, не зря он летал в Турцию на пересадку волос»

Виталий Косик
Корреспондент
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Бывший президент ФК «Москва» Юрий Белоус считает, что бывший тренер сборной России Леонид Слуцкий превратился в представителя шоу-бизнеса.

«Откровенно говоря, нынешнего Слуцкого я знаю очень плохо. В 2004 году я брал на должность тренера в ФК «Москва» совершенно другого человека: интеллигентного, мотивированного, с горящими глазами. Он не ругался матом, не кидался на судей. Сегодняшний Слуцкий — это уже представитель шоу-бизнеса. Его последняя пикировка с Мостовым — из той же серии. За последние годы Леонид Викторович сильно изменился даже внешне. Например, у него стала гораздо богаче шевелюра. Насколько я знаю, он специально летал в Турцию для пересадки волос, отсюда такая кучерявость», — приводит слова Белоуса Betonmobile.ru.

Слуцкий подал в отставку с поста главного тренера «Рубина» в ноябре прошлого года. По итогам сезона-2021/22 казанцы заняли 15-е место и вылетели в первую лигу.

Источник: https://betonmobile.ru/belous-slutskiy-stal-predstavitelem-shou-biznesa-ne-zrya-on-letal-v-turtsiyu-na-peresadku-volos
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 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
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 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
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 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
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 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
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 - : -
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