Булыкин: «Будет очень много вопросов у болельщиков, если «Спартак» не займет первое или второе место по итогу сезона»

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин прокомментировал подписание «Спартаком» нападающего Ливайя Гарсии и полузащитника Пабло Солари.

«Трансферы Гарсии и Солари — заявка на чемпионство? Когда клуб покупает таких дорогих футболистов, то, конечно, начинает думать о чемпионском титуле. Будет очень много вопросов у болельщиков, если «Спартак» не займет первое или второе место по итогу сезона, ведь потратили много денег зимой, когда были на третьей строчке. Но это нормально, что болельщики ждут моментальной отдачи от переходов.

Теперь, конечно, в фанатской среде есть мнение, что с такими трансферами «Спартак» будет серьезно бороться за титул прямо сейчас, но стоит понимать, что не все трансферы бывают удачными. Только время покажет, какими будут эти переходы. Конечно, в «Спартаке» хотят, чтобы команда стала чемпионом уже в этом сезоне, но для оценки сделок по Гарсии и Солари нужно время. Если же в итоге эти сделки будут провальными, то нужно будет спросить с тех, кто стоит за этими переходами. А борьба за первое место, как я уже говорил, будет плотная. Московские клубы, «Зенит» и «Краснодар» разыграют золото», — цитирует «РБ Спорт» Булыкин.