Баринов об изменениях в «Локомотиве»: «Сами все видите»

Капитан «Локомотива» Дмитрий Баринов прокомментировал изменения в составе московской команды.

— Команду покинули Гильерме, Миранчук, Дзюба, Магкеев. Как ты к этому относишься?

— Обычно отношусь к этому. Не буду отвечать, вы сами все видите.

В летнее трансферное окно «Локомотив» покинули Максим Глушенков, перешедший в «Зенит», Антон Миранчук, Маринато Гильерме, Рифат Жемалетдинов, Даниил Худяков.

В прошлом сезоне красно-зеленые заняли четвертое место в турнирной таблице РПЛ.