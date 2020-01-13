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Дмитрий Баринов: «Наша задача — Лига чемпионов, и не надо сбрасывать нас со счетов»

15:26
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Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов отметил, что матч с «Зенитом» в 20-м туре чемпионата России многое решит.

— Футбол смотрели в отпуске?

— Да, часто. Хорошие матчи всегда смотрю: «Ливерпуль», дерби всегда смотрю. Вчера смотрел финал Суперкубка Испании, а потом ПСЖ с «Монако». А вообще люблю чемпионат Англии.

— Уже настроились на работу после отпуска?

— Сейчас пройдем сборы, посмотрим. У нас еще турнир будет на втором сборе. Наша задача-попасть в Лигу чемпионов и пусть никто не списывает нас со счетов. Будем бороться. После паузы сразу играем с «Зенитом» и это будет показательный матч и многое решит. (Елена Григорьевская, Евгений Белоусов)

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