Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов обратился к болельщикам с речью по поводу критики со стороны фанатов в адрес руководства клуба во время матчей.

— Вы говорите, что мы не подходим к трибуне, — сказал во время встречи с болельщиками Баринов. — Мы после каждой игры подходим, хлопаем, но то, что вы нас зовете, чтобы мы подходили и разговаривали — неправильно. Вчера, при счете 2:1, вы должны были гнать нас всех вперед, и мы бы забрали Кубок. Извините, это мое мнение. Хочу обратиться ко всем болельщикам: мы вас уважаем, ценим, любим, но почему такое отношение именно к нам? Мы этого не заслужили. Мы — игроки, а не руководство. Мы играем для вас, а только и слышим: «Руководство, руководство». Гоните нас вперед, у нас сложный сезон, у нас Лига чемпионов.

Я говорю именно про вчерашний матч. Я, честно, слышал пару локомотивских кричалок, остальное — про руководство. Мы это заслужили? Причем здесь мы? (Иван Торопцев)