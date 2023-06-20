Спортдиректор «Оренбурга»: «На сборах сыграем с клубами из Ирана и Азербайджана»

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев рассказал о планах команды на предсезонные сборы клуба, которые пройдут в Турции.

«У нас уже есть договоренность со спарринг-партнерами, хотя это и непросто было сделать. Сыграем против клубов Ирана и Азербайджана. Ближе к началу сборов все объявим», — сказал Андреев «РБ Спорт».

«Оренбург» занял седьмое место в турнирной таблице чемпионата России по итогам сезона-2022/23.