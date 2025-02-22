Андреев: «Глебов сделал шаг вперед. При всем уважении к «Ростову», у «Динамо» есть чемпионские амбиции»

Бывший спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев в разговоре с «СЭ» отреагировал на переход полузащитника Данила Глебова из «Ростова» в «Динамо».

«Видимо, в это трансферное окно все сошлось и у «Динамо» получилось взять его на финише. Глебов сделал шаг вперед. При всем уважении к «Ростову», у «Динамо» есть чемпионские амбиции. Думаю, что Марцел (Личка, — Прим. «СЭ») безболезненно интегрирует его в команду и Данил будет полезен. Это хороший трансфер», — сказал Андреев «СЭ».

25-летний Глебов выступал за «Ростов» с 2019 года. Он провел за клуб 191 матч, забил 12 мячей и сделал 17 голевых пасов.