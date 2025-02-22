Кузьмичев о новом контракте Батракова: «Вероятность, что мы договоримся с «Локо», высокая»

Владимир Кузьмичев, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, в интервью «СЭ» рассказал о том, как обстоят дела с новым контрактом его клиента.

— Какова сейчас ситуация с новым контрактом Алексея Батракова?

— Мы на связи с руководством клуба. Но говорить, что находимся на финишной прямой, не приходится. Команда вернется со сборов, проведет матч в Махачкале. Договорились с Владимиром Леонченко и Дмитрием Ульяновым увидеться после этой игры и спокойно проговорить те вопросы, где пока есть разногласия.

— Сколько процентов дадите на то, что Батраков продлит контракт с «Локо»?

— Обойдусь все же без процентов. Но вероятность того, что мы договоримся, высокая. Все стороны заинтересованы в этом.