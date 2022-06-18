Олич считает, что опыт Гайича поможет ЦСКА в будущих матчах

Бывший тренер ЦСКА Ивица Олич поделился мнением о новичке команды Милане Гайиче.

«Милан Гайич хороший игрок, но пока тяжело сказать, как он проявит себя в команде. За ним будет интересно понаблюдать. У него есть опыт, который сможет помочь ЦСКА в играх», — приводит слова Олича «РБК Спорт».

Соглашение с красно-синими рассчитано до 2025 года. Ранее 26-летний футболист выступал за ОФК, «Бордо» и «Црвену Звезду».