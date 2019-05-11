Дмитрий Аленичев: "Автобус" с "Краснодаром" ставить не будем"

Главный тренер "Енисея" Дмитрий Аленичев в преддверии матча 28-го тура чемпионата России против "Краснодара" отметил, что не собирается выставлять "автобус". Хотя, по его словам, играть нужно осторожно.

– Играть в открытый футбол с "Краснодаром" опасно. У соперника много хороших футболистов, особенно в атаке, который создают много моментов как в гостевых, так и в домашних матчах, – отметил Аленичев в эфире телеканала "Матч Премьер". – Конечно, мы это учитывали при подготовке к игре.

– В первом круге Енисей строго играл в обороне. Сегодня такая игра поможет?

– Ну да. Первые 60 минут того матча мы выставили "автобус". Затем в течение 30 минут мы пропустили 3 гола. Сказалось высокое индивидуальное мастерство. Они нашли бреши в нашей обороне. Конечно, сегодня мы тоже будем играть очень осторожно, но "автобус" ставить не будем.

– Какие-то сюрпризы приготовили "Краснодару"?

– Мы разбирали их игры, знаем их слабые стороны. Надеюсь, мои футболисты этими сторонами и воспользуются.