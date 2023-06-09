Дивеев: «Переговоры о новом контракте с ЦСКА были тяжелыми, может быть, даже сказывалось на моей игре»

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев поделился впечатлениями от продления контракта.

«Очень рад, что продлил контракт с ЦСКА. Были тяжелые долгие переговоры, может быть, даже сказывалось на моей игре, потому что эмоционально было все равно тяжело. Тебе надо готовиться к игре, а в голове сидит то, что еще не продлил контракт. Сейчас очень рад. Жду финал Кубка России с «Краснодаром», — сказал Дивеев в интервью клубной пресс-службе.

Новое соглашение с 23-летним защитником рассчитано до 2028 года. Предыдущий контракт Дивеева истекал в конце следующего сезона.

В минувшем сезоне Дивеев провел 20 матчей в РПЛ, забил 2 мяча и отдал 1 голевую передачу. Он перешел в ЦСКА в 2019 году из «Уфы».