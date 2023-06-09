Кузнецов: «Дивееву комфортно в ЦСКА. Неизвестно, играл бы он в «Зените» или нет»

Бывший полузащитник ЦСКА Дмитрий Кузнецов прокомментировал решение защитника армейцев Игоря Дивеева продлить контракт с клубом.

«Все зависит от предложения и спроса. Был спрос — надо его использовать. Сейчас спроса нет — продлил контракт. Будет помогать ЦСКА. Интерес «Зенита»? Он себя комфортно чувствует в ЦСКА. Неизвестно, играл бы он в «Зените» или нет. А в ЦСКА он основной игрок», — приводит «Чемпионат» слова Кузнецова.

Дивеев выступает за ЦСКА с февраля 2019 года. В пятницу, 9 июня 23-летний россиянин подписал новый контракт с московским клубом до конца июня 2028 года.