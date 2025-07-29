Дивеев назвал Челестини испанцем

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев в разговоре с «СЭ» назвал главного тренера армейцев Фабио Челестини испанцем.

— Для тебя Челестини — итальянец или швейцарец?

— Говорит он на испанском, значит, испанец (смеется).

49-летний швейцарский специалист возглавил ЦСКА 20 июня, подписав контракт с клубом по схеме «2+1». Ранее Челестини возглавлял «Базель».