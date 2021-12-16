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Филимонов включил себя в топ-3 лучших вратарей в российской истории

18:30
Александр Филимонов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александр Филимонов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Экс-вратарь «Спартака» и сборной России Александр Филимонов в интервью YouTube-каналу «Ответь по-братски» назвал топ-3 лучших вратарей в истории российского футбола.

«Акинфеев, Овчинников, Филимонов. Игорь — потому что проявил на ЧМ все свои лучшие качества. Становился победителем Кубка УЕФА, многократный чемпион России. Сергей очень много поиграл и добился столько же. И в Португалии поиграл, и в сборной. Очень много матчей сыграл на ноль. Благодаря его мастерству и «Локомотив» становился чемпионом. По поводу себя... с одной стороны, нескромно. С другой стороны — шестикратный чемпион страны», — сказал Филимонов.

Дополнительная информация:

https://youtu.be/SUeIwgE2SDQ

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