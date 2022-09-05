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5 сентября, 12:20

В «Локомотиве» рассказали, когда Изидор сможет вернуться на поле

Артем Бухаев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Вильсон Изидор.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Директор по развитию игроков, медицине и инновациям «Локомотива» Хорхе Иван Мартинес Рентериа в интервью «СЭ» рассказал о восстановлении нападающего Вильсона Изидора.

— Что происходит с Изидором? Он пропускает несколько матчей подряд.

— К сожалению, он получил контактную травму. Это ситуации, которые мы не можем контролировать. Мы ожидаем, что поддержка и восстановление, которые мы ему оказываем, дадут положительный результат. И Изидор станет сильнее. Правильное питание, восстановление, целостный подход. Это оказывает значительную помощь ему. Когда вернется Изидор? Это зависит от нескольких факторов. Во-первых, как проходит его восстановительный процесс. Это полностью зависит от времени. А во-вторых, нам важно понимать поведение его тела. Могу сказать, что технически с этим все в порядке.

— Перед игрой с «Ахматом» Изидор сказал, что будет в строю уже через две недели. Так и есть?

— Мы надеемся, что так и произойдет. Делаем все для этого.

22-летний Изидор получил небольшое повреждение плечевого сустава на тренировке. В текущем сезоне форвард провел за «Локо» 6 матчей, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу.

Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Вильсон Изидор
7
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2
 ЦСКА 8 5 2 1 17-7 17
3
 Краснодар 8 5 2 1 17-9 17
4
 Динамо 8 4 4 0 15-7 16
5
 Спартак 8 5 1 2 19-7 16
6
 Ростов 8 4 4 0 13-9 16
7
 Сочи 8 4 1 3 14-14 13
8
 Ахмат 8 3 2 3 12-12 11
9
 Локомотив 8 2 3 3 13-15 9
10
 Н. Новгород 8 2 3 3 13-15 9
11
 Кр. Советов 8 2 3 3 9-12 9
12
 Оренбург 8 3 0 5 12-18 9
13
 Химки 8 2 1 5 10-16 7
14
 Факел 8 0 4 4 10-19 4
15
 Торпедо 8 0 1 7 4-19 1
16
 Урал 8 0 1 7 2-17 1
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Н. Новгород – Факел
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Динамо – Урал
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Спартак

 7
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 7
Кристиан Нобоа

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Сочи

 6
П
Хесус Мануэль Медина

Хесус Мануэль Медина

ЦСКА

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Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

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Михайло Баньяц

Михайло Баньяц

Краснодар

 3
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 7 1 2
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Торпедо М

 2 1 1
Марк Мампасси

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