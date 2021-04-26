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Директор академии «Динамо» рассказал, как сложно было Захаряну попасть в команду

14:56
Арсен Захарян. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Арсен Захарян. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Директор академии московского «Динамо» Александр Кузнецов рассказал о сложностях прихода в команду Арсена Захаряна.

«К нам Арсен пришел из тольяттинской академии Коноплева, когда ему только исполнилось 14 лет. Были сборы в Беларуси, и я ему тогда говорил, что нужно прибавлять в резкости.

Он ничем не впечатлил, а глава селекционного отдела был против его приглашения в команду, потому что на его позиции играл другой качественный футболист. Мне пришлось убеждать его с другими скаутами, что парня нужно оставлять. На втором совещании по нему через три месяца мы убедили главного селекционера», — цитирует Кузнецова Metaratings.ru.

17-летний футболист начал привлекаться к основному составу «Динамо» в сезоне-2020/21. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 3,5 млн евро.

Дополнительная информация:

https://metaratings.ru/news/direktor-akademii-dinamo-glavnyy-selektsioner-byl-protiv-priglasheniya-zakharyana/

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