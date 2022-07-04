Билялетдинов — продаже Тиля в ПСВ за 4 миллиона: «Лучше получить хоть что-то, чем вообще ничего»
Экс-футболист «Спартака» Динияр Билялетдинов прокомментировал трансфер Гуса Тиля в ПСВ.
«Насколько я помню, изначально за него было заплачено 18 миллионов, продали за 4 — это футбольные реалии. Не всегда получается свои вложения сохранить или преумножить. Лучше получить хоть что-то, чем вообще ничего. А то сейчас могли приостановить контракт или еще что-нибудь придумать, вообще б с носом остались, а так хоть какие-то деньги выручили, слава Богу. Может, купят кого-то на эти деньги», — сказал Билялетдинов «СЭ».
По информации «СЭ», «Спартак» заработает на трансфере Гуса Тиля в ПСВ 4 миллиона евро.
Тил перешел в «Спартак» из «АЗ» в августе 2019 года за 15 миллионов евро. В прошлом сезоне хавбек забил 21 мяч и отдал 5 результативных передач в 49 матчах за «Фейеноорд», за которой выступал на правах аренды.
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4
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5
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6
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7
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11
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12
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13
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14
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15
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16
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|15.07
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Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
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ЦСКА – Урал
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|17:30
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Оренбург – Кр. Советов
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Ахмат – Спартак
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Торпедо – Сочи
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Локомотив – Н. Новгород
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|17.07
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Краснодар – Факел
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|17.07
|20:00
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Динамо – Ростов
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