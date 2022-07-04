Билялетдинов — продаже Тиля в ПСВ за 4 миллиона: «Лучше получить хоть что-то, чем вообще ничего»

Экс-футболист «Спартака» Динияр Билялетдинов прокомментировал трансфер Гуса Тиля в ПСВ.

«Насколько я помню, изначально за него было заплачено 18 миллионов, продали за 4 — это футбольные реалии. Не всегда получается свои вложения сохранить или преумножить. Лучше получить хоть что-то, чем вообще ничего. А то сейчас могли приостановить контракт или еще что-нибудь придумать, вообще б с носом остались, а так хоть какие-то деньги выручили, слава Богу. Может, купят кого-то на эти деньги», — сказал Билялетдинов «СЭ».

По информации «СЭ», «Спартак» заработает на трансфере Гуса Тиля в ПСВ 4 миллиона евро.

Тил перешел в «Спартак» из «АЗ» в августе 2019 года за 15 миллионов евро. В прошлом сезоне хавбек забил 21 мяч и отдал 5 результативных передач в 49 матчах за «Фейеноорд», за которой выступал на правах аренды.