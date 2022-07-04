Широков — об отъезде Бистровича: «Не наручниками же его приковывать»
Бывший футболист ЦСКА Роман Широков в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на новость о том, что полузащитник Кристиян Бистрович покинул расположение команды из-за травмы.
«Опасно ли отпускать футболиста из России? Не наручниками же его приковывать. Если он захочет, то уедет и из России, и из Хорватии. Уехал и уехал. Вылечится — приедет», — сказал Широков корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.
В минувшем сезоне Бистрович провел за ЦСКА 8 матчей, забил 2 мяча и сделал 1 голевую передачу. 3 июля стало известно, что у полузащитника небольшое повреждение одной из мышц бедра. Он продолжит лечение в Хорватии.
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Химки – Зенит
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ЦСКА – Урал
|- : -
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|17:30
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Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
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Ахмат – Спартак
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|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
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|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
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Краснодар – Факел
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