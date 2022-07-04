Широков — об отъезде Бистровича: «Не наручниками же его приковывать»

Бывший футболист ЦСКА Роман Широков в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на новость о том, что полузащитник Кристиян Бистрович покинул расположение команды из-за травмы.

«Опасно ли отпускать футболиста из России? Не наручниками же его приковывать. Если он захочет, то уедет и из России, и из Хорватии. Уехал и уехал. Вылечится — приедет», — сказал Широков корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

В минувшем сезоне Бистрович провел за ЦСКА 8 матчей, забил 2 мяча и сделал 1 голевую передачу. 3 июля стало известно, что у полузащитника небольшое повреждение одной из мышц бедра. Он продолжит лечение в Хорватии.