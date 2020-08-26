На 46-й минуте матча 5-го тура Тинькофф чемпионата России «Динамо» — «Зенит» арбитр Станислав Васильев не назначил пенальти в ворота бело-голубых, а видеоассистенты Михаил Вилков и Антон Кобзев, изучив видеозапись, его решение поддержали.

В том эпизоде полузащитник «Динамо» Каборе в своей штрафной площади схватил Малкома правой рукой за правую руку. Зенитовец упал. Судья не посчитал действия динамовца фолом, ВАР, получается, — тоже.

В правилах игры под термином «задержка» понимается такой контакт игрока с телом или экипировкой соперника, который препятствует движению. Видимо, арбитры определили, что Малком мог продолжать бежать, но упал. Хотя в динамике действия игрока оборонявшейся команды выглядели как фол. (Александр Бобров)