«Динамо» забило 5 мячей в ворота «Спартака» из Юрмалы

«Динамо» провело товарищеский матч против «Спартака» из Юрмалы. Московский клуб одержал крупную побед со счетом 5:0.

Дубль оформил нападающий бело-голубых Клинтон Нжи.

Товарищеские матчи. Клубы

«Динамо» — «Спартак Ю» — 5:0 (4:0)

Голы: Рауш, 13 (1:0). Нжи, 26 (2:0). Панченко, 38 (3:0). Нжи, 44 (4:0). Тюкавин, 83 (5:0).

«Динамо»: Лещук (Сангаре, 90+1), Плиев (Соснин, 46), Евгеньев, Рауш, Морозов, Рыков (Слепов, 17), Каборе, Юсупов (Денисов, 46), Жоаузинью (Школик, 78), Панченко (Хильемарк, 46), Нжи (Тюкавин, 67).

Удаления: Рыков (Динамо), 17. Адебамбо (Спартак Ю), 17.

14 февраля.