«Динамо» забило 5 мячей в ворота «Спартака» из Юрмалы
19:28
«Динамо» провело товарищеский матч против «Спартака» из Юрмалы. Московский клуб одержал крупную побед со счетом 5:0.
Дубль оформил нападающий бело-голубых Клинтон Нжи.
Товарищеские матчи. Клубы
«Динамо» — «Спартак Ю» — 5:0 (4:0)
Голы: Рауш, 13 (1:0). Нжи, 26 (2:0). Панченко, 38 (3:0). Нжи, 44 (4:0). Тюкавин, 83 (5:0).
«Динамо»: Лещук (Сангаре, 90+1), Плиев (Соснин, 46), Евгеньев, Рауш, Морозов, Рыков (Слепов, 17), Каборе, Юсупов (Денисов, 46), Жоаузинью (Школик, 78), Панченко (Хильемарк, 46), Нжи (Тюкавин, 67).
Удаления: Рыков (Динамо), 17. Адебамбо (Спартак Ю), 17.
14 февраля.
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