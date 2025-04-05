Алеррандро: «Все бразильцы знают, как хорошо здесь к ним относятся»
Форвард ЦСКА Алеррандро рассказал о том, почему бразильцы выбирают РПЛ.
«Думаю, что сейчас наши футболисты едут в РПЛ как раз благодаря этому факту, который ты озвучил — здесь много бразильцев. То есть те игроки, которые приехали сюда раньше, протоптали дорогу для новых ребят, которые с радостью принимают предложения играть в России. Все знают, как хорошо здесь к ним относятся, что тоже важно», — приводит слова нападающего клубная пресс-служба.
В феврале 25-летний Алеррандро подписал контракт с армейцами по схеме «3+1». В текущем сезоне нападающий провел 2 матча за ЦСКА во всех турнирах.
Источник: ФК ЦСКА
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|
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|
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|
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|1
|
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|2
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|0
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|0
|
15
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|2
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|8.08
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|ЦСКА – Ростов
|- : -
|9.08
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|- : -
|9.08
|17:00
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|9.08
|20:00
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Балтика
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|
|
Андрей Лангович
Ростов
|2
|
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Педро
Зенит
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|К
|Ж
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|
Илья Рожков
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|1
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Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
|
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Оренбург
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|0
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