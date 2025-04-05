Алеррандро: «Все бразильцы знают, как хорошо здесь к ним относятся»

Форвард ЦСКА Алеррандро рассказал о том, почему бразильцы выбирают РПЛ.

«Думаю, что сейчас наши футболисты едут в РПЛ как раз благодаря этому факту, который ты озвучил — здесь много бразильцев. То есть те игроки, которые приехали сюда раньше, протоптали дорогу для новых ребят, которые с радостью принимают предложения играть в России. Все знают, как хорошо здесь к ним относятся, что тоже важно», — приводит слова нападающего клубная пресс-служба.

В феврале 25-летний Алеррандро подписал контракт с армейцами по схеме «3+1». В текущем сезоне нападающий провел 2 матча за ЦСКА во всех турнирах.