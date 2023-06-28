«Динамо» в ближайшее время предложит Захаряну новый долгосрочный контракт

По информации «СЭ», «Динамо» в ближайшее время предложит новый долгосрочный контракт Арсену Захаряну.

Нынешнее соглашение игрока с клубом истекает летом 2024 года.

Захарян — воспитанник «Динамо». В сезоне-2022/23 20-летний россиянин забил 5 голов и сделал 10 результативных передач в 37 матчах за бело-голубых во всех турнирах.

20 июня стало известно, что футболист попал в список из 100 претендентов на приз лучшему молодому игроку из Европы.