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Смородская: «Не факт, что Личка отработает в «Динамо» лучше Йокановича»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская сомневается в том, что Марцел Личка сможет добиться успеха в «Динамо».

«Сейчас невозможно угадать, как сложится судьба «Динамо» в предстоящем сезоне. Многое зависит от возможных усилений и того, как новый тренер адаптируется в команде, что нового он привнесет. Не факт, что Личка отработает в «Динамо» лучше Йокановича. Нельзя судить только по тому, что мы видели в прошлом сезоне. Нужно проводить серьезный анализ, чтобы сравнить тренеров. Так что это покажет только время», — приводит «РБ Спорт» слова Смородской.

Марцел Личка возглавил «Динамо» 22 июня. 45-летний чех подписал контракт с клубом до конца сезона-2023/24 с опцией продления еще на два года при достижении определенных условий.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/ol-ga-smorodskaya-ne-fakt-chto-lichka-otrabotaet-v-dinamo-luchshe-jokanovicha/
Футбол
ФК Динамо (Москва)
Марцел Личка
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