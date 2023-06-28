Смородская: «Не факт, что Личка отработает в «Динамо» лучше Йокановича»
Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская сомневается в том, что Марцел Личка сможет добиться успеха в «Динамо».
«Сейчас невозможно угадать, как сложится судьба «Динамо» в предстоящем сезоне. Многое зависит от возможных усилений и того, как новый тренер адаптируется в команде, что нового он привнесет. Не факт, что Личка отработает в «Динамо» лучше Йокановича. Нельзя судить только по тому, что мы видели в прошлом сезоне. Нужно проводить серьезный анализ, чтобы сравнить тренеров. Так что это покажет только время», — приводит «РБ Спорт» слова Смородской.
Марцел Личка возглавил «Динамо» 22 июня. 45-летний чех подписал контракт с клубом до конца сезона-2023/24 с опцией продления еще на два года при достижении определенных условий.
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