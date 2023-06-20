Захарян, Мелехин и Ренан попали в топ-100 претендентов на приз лучшему молодому игроку Европы

Издание Tuttosport на официальном сайте опубликовало список из 100 претендентов на премию Golden Boy-2023. Приз вручается лучшему игроку младше 21 года.

В топ-100 попали три футболиста РПЛ: защитник «Ростова» Виктор Мелехин занял 63-е место, полузащитник «Динамо» Арсен Захарян стал 88-м, а бразильский защитник «Зенита» Роберт Ренан расположился на 34-й строчке.

19-летний Ренан сыграл за «Зенит» 10 матчей в прошедшем сезоне, не отметившись в них результативными действиями.

19-летний Мелехин сделал 1 голевой пас в 34 играх матчах.

20-летний Захарян отметился 5 голами и 10 результативными передачами в 37 матчах.

Топ-10 номинантов Golden Boy

1. Джамал Мусиала («Бавария»)

2. Джуд Беллингем («Реал»)

3. Гави («Барселона»)

4. Антонио Силва («Бенфика»)

5. Алехандро Бальде («Барселона»)

6. Хави Симонс (ПСВ)

7. Флориан Вирц («Байер»)

8. Беньямин Шешко («Зальцбург»)

9. Девайн Ренч («Аякс»)

10. Джорджо Скальвини («Аталанта»).