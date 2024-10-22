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«Динамо» сыграет с «Крыльями Советов» в форме, посвященной Льву Яшину

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Московское «Динамо» проведет выездной матч 6-го тура группового этапа FONBET Пути РПЛ Кубка России с «Крыльями Советов» в форме, посвященной единственному вратарю-обладателю «Золотого мяча» Льву Яшину.

Во вторник, 22 октября, Яшину исполнилось бы 95 лет.

«День рождения Льва Ивановича Яшина традиционно является для нашего клуба большим праздником. В последние годы мы соблюдаем как минимум три знаковых момента. Первое — это игра в специальном черном комплекте формы. Второе — домашний матч, посвященный дню рождения легенды. Третье — оригинальный видеоролик с исторической составляющей», — приводит РИА Новости Спорт слова пресс-службы «Динамо».

Встреча Кубка России между «Крыльями Советов» и «Динамо» пройдет 24 октября в Самаре.

Яшин — олимпийский чемпион 1956 года и чемпион Европы-1960 в составе сборной СССР. В ходе карьеры он становился пятикратным чемпионом Советского союза и трехкратным победителем Кубка СССР. Яшин остается единственным вратарем в истории, которому удалось получить «Золотой мяч» (1963).

Источник: РИА Новости Спорт
Лев Яшин
Футбол
ФК Динамо (Москва)
ФК Крылья Советов (Самара)
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 Краснодар 12 9 3 0 25-5 30
2
 Зенит 12 9 2 1 28-4 29
3
 Локомотив 12 9 0 3 26-16 27
4
 ЦСКА 12 7 2 3 22-7 23
5
 Динамо 12 7 2 3 23-12 23
6
 Спартак 12 5 4 3 17-12 19
7
 Рубин 12 4 3 5 14-19 15
8
 Ростов 12 3 4 5 14-21 13
9
 Кр. Советов 12 3 3 6 11-17 12
10
 Акрон 12 3 3 6 16-25 12
11
 Пари НН 12 3 3 6 12-22 12
12
 Динамо Мх 12 2 5 5 5-10 11
13
 Химки 12 2 5 5 11-20 11
14
 Факел 12 2 4 6 8-20 10
15
 Оренбург 12 1 5 6 14-22 8
16
 Ахмат 12 0 6 6 9-23 6
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