«Динамо» Москва и «Спартак» встретятся в матче чемпионата России

«Динамо» и «Спартак» встретятся в матче восьмого тура чемпионата России в субботу, 13 сентября. Игра пройдет на «ВТБ Арене», стартовый свисток прозвучит в 16.45 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию старейшего дерби Москвы. Следить за ключевыми событиями игры «Динамо» — «Спартак» также можно в футбольном матч-центре на нашем сайте.

Чемпионат России. Премьер-лига. 8-й тур.

13 сентября 2025, 16:45. Динамо (Москва)

В прямом эфире столичное дерби покажут канал «Матч ТВ» и сайт matchtv.ru. Вместе с ними трансляцию проведут онлайн-платформы «Кинопоиск» и «Okko» (в окне федерального телеэфира).

В семи турах чемпионата России «Динамо» набрало 8 очков, «Спартак» — 11. В седьмом туре бело-голубые проиграли махачкалинскому «Динамо» (0:1), а красно-белые победили «Сочи» (2:1).

Предыдущая встреча соперником по дерби состоялась в мае и завершилась победой динамовцев со счетом 2:0.