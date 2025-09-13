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13 сентября 2025, 08:30

«Динамо» — «Спартак»: время начала и где смотреть трансляцию матча РПЛ

«Динамо» Москва и «Спартак» встретятся в матче чемпионата России
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Динамо» и «Спартак» встретятся в матче восьмого тура чемпионата России в субботу, 13 сентября. Игра пройдет на «ВТБ Арене», стартовый свисток прозвучит в 16.45 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию старейшего дерби Москвы. Следить за ключевыми событиями игры «Динамо» — «Спартак» также можно в футбольном матч-центре на нашем сайте.

Чемпионат России. Премьер-лига. 8-й тур.
13 сентября 2025, 16:45. Динамо (Москва)
Динамо
2:2
Спартак

В прямом эфире столичное дерби покажут канал «Матч ТВ» и сайт matchtv.ru. Вместе с ними трансляцию проведут онлайн-платформы «Кинопоиск» и «Okko» (в окне федерального телеэфира).

&laquo;Динамо&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Спартак&raquo;.«Динамо» — «Спартак». Онлайн-трансляция матча РПЛ

В семи турах чемпионата России «Динамо» набрало 8 очков, «Спартак» — 11. В седьмом туре бело-голубые проиграли махачкалинскому «Динамо» (0:1), а красно-белые победили «Сочи» (2:1).

Предыдущая встреча соперником по дерби состоялась в мае и завершилась победой динамовцев со счетом 2:0.

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3
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4
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
7
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
8
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