«Динамо» — «Спартак»: время начала и где смотреть трансляцию матча РПЛ
«Динамо» и «Спартак» встретятся в матче восьмого тура чемпионата России в субботу, 13 сентября. Игра пройдет на «ВТБ Арене», стартовый свисток прозвучит в 16.45 по московскому времени.
«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию старейшего дерби Москвы. Следить за ключевыми событиями игры «Динамо» — «Спартак» также можно в футбольном матч-центре на нашем сайте.
В прямом эфире столичное дерби покажут канал «Матч ТВ» и сайт matchtv.ru. Вместе с ними трансляцию проведут онлайн-платформы «Кинопоиск» и «Okko» (в окне федерального телеэфира).
В семи турах чемпионата России «Динамо» набрало 8 очков, «Спартак» — 11. В седьмом туре бело-голубые проиграли махачкалинскому «Динамо» (0:1), а красно-белые победили «Сочи» (2:1).
Предыдущая встреча соперником по дерби состоялась в мае и завершилась победой динамовцев со счетом 2:0.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Акрон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Родина
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|26.07
|00:00
|Динамо – Кр. Советов
|- : -
|26.07
|00:00
|Спартак – Родина
|- : -
|26.07
|00:00
|Оренбург – Ростов
|- : -
|26.07
|00:00
|Локомотив – Ахмат
|- : -
|26.07
|00:00
|ЦСКА – Балтика
|- : -
|26.07
|00:00
|Рубин – Краснодар
|- : -
|26.07
|00:00
|Акрон – Зенит
|- : -
|26.07
|00:00
|Факел – Динамо Мх
|- : -