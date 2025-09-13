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«Краснодар» — «Акрон»: время начала и где смотреть трансляцию матча РПЛ

«Краснодар» и «Акрон» встретятся в матче чемпионата России
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«Краснодар» и «Акрон» встретятся в матче восьмого тура чемпионата России в субботу, 13 сентября. Игра пройдет на «Ozon Арене» в Краснодаре, начало — в 19.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «быков» с тольяттинцами. Следить за ключевыми событиями игры «Краснодар» — «Акрон» также можно в матч-центре на нашем сайте.

В прямом эфире матч краснодарцев и тольяттинцев покажет канал «Матч Премьер», трансляция начнется за пять минут до стартового свистка и будет также доступна на сайте matchtv.ru на платной основе.

&laquo;Краснодар&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Акрон&raquo;.«Краснодар» — «Акрон». Онлайн-трансляция матча РПЛ

В семи турах сезона премьер-лиги-2025/26 чемпион России «Краснодар» набрал 16 очков, «Акрон» — шесть. В седьмом туре «Краснодар» сыграл вничью с ЦСКА в Москве (1:1), а «Акрон» уступил «Балтике» в Самаре (0:2).

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