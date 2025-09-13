«Ахмат» — «Локомотив»: время начала и где смотреть трансляцию матча РПЛ

«Ахмат» и «Локомотив» встретятся в матче восьмого тура чемпионата России в субботу, 13 сентября. Игра пройдет на «Ахмат Арене» в Грозном и начнется в 16.45 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 8-й тур.

13 сентября 2025, 16:45. Ахмат Арена (Грозный)

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча в Грозном. Следить за ключевыми событиями игры «Ахмат» — «Локомотив» также можно в матч-центре на нашем сайте.

В прямом эфире встречу грозненцев и москвичей покажет канал «Матч Премьер», трансляция начнется за пять минут до стартового свистка и будет также доступна на сайте matchtv.ru на платной основе.

В семи турах РПЛ «Ахмат» набрал 8 очков, «Локомотив» — 15. В седьмом туре «Ахмат» сыграл вничью с «Ростовом» (1:1), а «Локомотив» — с «Крыльями Советов» (2:2).