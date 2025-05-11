«Динамо» — «Спартак»: Угальде, Гладышев и Карраскаль выйдут на поле с первых минут

«Динамо» и «Спартак» объявили составы на матч 28-го тура РПЛ.

«Динамо»: Лунев, Касерес, Маричаль, Фернандес, Кутицкий, Глебов, Фомин, Гладышев, Бителло, Нгамале, Карраскаль.

Запасные: Лещук, Расулов, Даса, Скопинцев, Маухуб, Александров, Смелов, Зайдензаль, Боков, Макаров, Окишор.

«Спартак»: Максименко, Рябчук, Бабич, Дуарте, Хлусевич, Умяров, Пруцев, Барко, Маркиньос, Бонгонда, Угальде.

Запасные: Помазун, Довбня, Чернов, Абена, Мангаш, Денисов, Зобнин, Мартинс, Игнатов, Медина, Солари, Гарсия.

Матч «Динамо» — «Спартак» пройдет в воскресенье, 11 мая и начнется в 19.30 (мск). Бело-голубые занимают пятое место в турнирной таблице РПЛ с 50 очками, красно-белые идут на четвертой строчке с 51 очком.